Die Spendenbereitschaft für die Opfer der Hochwasserkatastrophe ist groß. Am Nürburgring sind so viele Sachspenden eingegangen, dass die Lager bereits voll sind.

Auf dem Nürburgring (Landkreis Ahrweiler) wurde eine Sammelstelle für Hilfsgüter und Sachspenden eingerichtet. Die Menschen brachten Kleidung, Spielsachen oder Hygieneartikel, für diejenigen, die alles verloren haben. "Wir sind ganz beeindruckt, wie groß die Hilfsbereitschaft hier ist", sagt Mirco Hillmann vom ADAC Mittelrhein. Der Automobilclub plane derzeit ein Schichtsystem in der Sammelstelle, hieß es weiter.

Eigentlich hätte am Wochenende der internationale Truck-Grand-Prix stattfinden sollen. Den hatte der ADAC allerdings wegen der Hochwasserkatastrophe im Landkreis Ahrweiler abgesagt.

Auch viele freiwillige Helfer aus der Region waren noch am Freitagabend damit beschäftigt, die zahlreichen Spenden zu sortieren. Die Hilfsgüter seien am Nürburgring erstmal trocken und sicher gelagert worden, teilte Alexander Gerhard, Pressesprecher des Nürburgrings, mit. "In den nächsten Tagen koordinieren wir, wie und wo die Spenden sinnvoll verteilt werden", so Gerhard.

Volle Lager: Annahmestopp für Sachspenden

Bis Freitagnachmittag waren so viele Sachspenden angekommen, dass der Nürburgring gebeten hat, erstmal keine weiteren Sachen vorbeizubringen. Ähnlich war auch die Lage beim Deutschen Roten Kreuz in Andernach. Über die Sozialen Medien wurde ein Annahmestopp mitgeteilt. Sollten weitere Sachspenden benötigt werden, werde das ebenfalls über die Sozialen Medien kommuniziert.

Zu viele Autos behindern Rettungskräfte

Der Kreis Ahrweiler bittet Menschen, die helfen oder spenden wollen, nicht in die Verbandsgemeinde Adenau – etwa zum Nürburgring zu kommen. Es seien zu viele Autos unterwegs. Rettungskräfte würden bei ihrer Arbeit behindert. Auch die Feuerwehr in Adenau appelliert dringend, nicht unaufgefordert in die Einsatzgebiete zu fahren. Ein Sprecher sagte am Morgen, einige Schaulustige aber auch viele hilfsbereite Bürger behinderten die Arbeiten.

Um die Einsätze besser koordinieren zu können, hat die Verbandsgemeinde Adenau im Internet ein Formular veröffentlicht, über das sich Freiwillige anmelden können. Außerdem ist das Helferteam über die Hotline 02691 4599460 täglich von 8:00 bis 0:00 Uhr erreichbar.