Mindestens 112 Menschen sind im Kreis Ahrweiler durch das Hochwasser ums Leben gekommen. Noch ist bei vielen Opfern unklar, woher sie kamen, so die Polizei.

Durch die starke Strömung des Hochwassers seien Menschen zum Teil kilometerweit von ihren Heimatorten weggespült worden, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Daher könne man vom Auffindungsort nicht auf die Herkunft der Opfer schließen, heißt es weiter.

Hochwasser-Live-Blog in RLP: "Diese Flut wird Narben hinterlassen"

Bei den meisten Todesopfern sei deshalb aktuell noch unklar, aus welchem Ort sie kommen, so die Polizei. Klarheit könne hier erst die Identifizierung der Opfer bringen, diese sei in vielen Fällen aber noch nicht abgeschlossen.

Mehr als 3.000 Meldungen von Vermissten

Unter der Nummer 0800 65 65 65 1 können Angehörige eine Vermisstenanzeige aufgeben. Diese Hotline sei rund um die Uhr erreichbar und nimmt jeden Hinweis entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Notrufnummer 110 nur in dringenden Fällen gewählt werden solle.

Der Landrat des Kreises Ahrweiler sagte am Samstag, es gebe mehr als 3.000 Vermisstenmeldungen. Wie die Polizei mitteilte, wurden etwa 670 Menschen verletzt. Die aufwendigen Such- und Rettungsmaßnahmen in den teils völlig zerstörten Ortschaften dauerten aktuell noch an, heißt es am Sonntag.

Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Adenau, dass die Suche nach den noch immer Vermissten Vorrang habe. "Wir werden nicht ruhen, bis die Menschen, die vermisst werden, gefunden werden", versprach sie. Auch Merkel sagte, die Rettungsarbeiten hätten "absoluten Vorrang".