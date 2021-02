Das Hochwasser an der Mosel und am Mittelrhein steigt weiter an. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ist die Lage unverändert angespannt.

Aktuell steigt der Rheinpegel in Koblenz leicht an. Nach Angaben des Hochwassermeldedienstes könnte am Freitag ein Höchststand von bis zu 7,30 Meter erreicht werden. Wegen des Hochwassers am Rhein sind mehrere Straßen gesperrt - unter anderem ist die B42 bei Vallendar, zwischen Bad Hönningen und Erpel sowie bei Kaub wegen des Wassers nicht mehr befahrbar.

Am Pegel in Kaub wurde die zweite Hochwassermarke von 6,40 Meter überschritten. Die Stadt St. Goar - die nach eigenen Angaben zwei Meter tiefer als der aktuelle Rheinpegel liegt - ist aber noch trocken, weil die Kanalisationspumpen das Wasser abpumpen.

Pegel Rhein - aktuelle Wasserstände

Hochwassersituation am Rhein Pegelstand Koblenz Lage 6,50 Meter Schifffahrt wird eingestellt. Es gilt die Hochwassermarke II. In Koblenz-Neuendorf läuft der Kirmesplatz und die Straße "Am Ufer" voll. In Vallendar steht die B42 unter Wasser und die Überfahrt zur Insel Niederwerth ist nicht mehr möglich 6,80 Meter Der Kastorhof nahe der Sankt Kastor Basilika wird überschwemmt. 7,20 Meter Die Fläche vor dem Deutschen Eck wird komplett überspült. 7,30 Meter Auf der Insel Niederwerth stellt die Feuerwehr Stege auf, damit die Anwohner - vor allem in der Rheinstraße - noch in ihre Häuser kommen. 8 Meter Die Unterführung am Koblenzer Saarplatz wird geflutet.

Cochemer Innenstadt läuft voll Wasser

Die Mosel ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas langsamer als vorhergesagt gestiegen. Die Lage in Cochem ist dennoch angespannt. In der Stadt wird für den frühen Donnerstagabend ein Höchststand von 7,35 Meter erwartet.

Der tiefste Punkt der Innenstadt laufe bereits voll, so ein Sprecher der Stadt. Für die Anwohner seien deshalb Fußgängerstege aufgebaut worden. Es wird damit gerechnet, dass der Pegel der Mosel im Laufe des Tages noch etwa 20 bis 30 Zentimeter steigen könnte.

Pegel Mosel - aktuelle Wasserstände

Keine größeren Schäden durch das Hochwasser

Nach Angaben der Polizei sind auch flussaufwärts in Ürzig, Reil und Kesten mehrere Keller vollgelaufen. Außerdem wurden den Angaben zufolge auch einige Straßen überschwemmt. Größere Schäden seien der Polizei nicht bekannt. Die meisten Menschen an der Mosel waren offenbar gut auf das Hochwasser vorbereitet und haben frühzeitig schon vor Tagen ihre Keller geräumt.

Mehrere Straßen an der Mosel wegen Überflutung gesperrt

An der Mosel sind momentan die B416 zwischen Kobern und Güls, die B49 zwischen Bremm und Mehren und die L98 zwischen Bruttig-Fankel und Valwig gesperrt.