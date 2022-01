Der Rheinpegel in Koblenz ist am Mittwoch weiter angestiegen. Die Koblenzer Feuerwehr hat daher erste Schutzmaßnahmen ergriffen. An anderen Flüssen im Norden von RLP sinken derweil die Pegel.

Nach Angaben des Hochwassermeldediensts des Landesamts für Umwelt ist der Pegel des Rheins in Koblenz in der Nacht auf Mittwoch weiter gestiegen. Laut Meldezentrum wurde die Hochwassermarke I im Bereich Koblenz und Andernach überschritten. Binnenschiffe müssen deshalb hier ihr Tempo drosseln und in der Mitte der Fahrrinne bleiben. Für die Nacht zum Freitag rechnen die Experten am Pegel Kaub mit einem Höchststand von 4,70 Metern und am Pegel Koblenz mit maximal 5,50 Metern.

Was passiert bei welchem Pegelstand in Koblenz?

Noch ist nur der unterste Teil des Deutschen Ecks in Koblenz vom Rhein überspült. Der Pegel soll aber noch weiter steigen. SWR

Erste Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Koblenz und Neuwied

Wegen der steigenden Pegel trifft die Koblenzer Feuerwehr eigenen Angaben zufolge erste Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Dafür sollten im Koblenzer Stadtteil Neuendorf die Durchgänge zum Rhein verschlossen werden.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass im Laufe des Tages das Peter-Altmeier-Ufer in der Altstadt überspült wird. Deshalb gelte dort ein Parkverbot. Auch im Stadtteil Ehrenbreitstein seien vorsorglich die Hochwasserschutztore geschlossen worden.

Die Feuerwehr Koblenz rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die Mosel das Peter-Altmeier-Ufer im Laufe des Mittwochs überspülen wird. SWR

Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Neuwied ist nach Angaben der Verwaltung bereits aktiv geworden und hat am Dienstag die beiden Deichtore an der Schloss- und Pfarrstraße jeweils bis zur Hälfte geschlossen. Die Maßnahmen seien notwendig, da der Pegel des Rheins laut Vorhersagen rasch ansteigen könnte.

Pegelstand der Ahr sinkt

Im Kreis Ahrweiler sind laut Verwaltung seit Dienstag Drohnen und ein Polizeihubschrauber unterwegs, um den Pegelstand der Ahr im Auge zu behalten. Eine akute Gefahr besteht laut Kreis derzeit aber nicht. Denn am Mittwochmorgen sank der Pegel der Ahr bereits wieder.

Der Pegel der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler sinkt am Mittwochmorgen. SWR

Hochwasserlage an Mosel, Wied und Nette

Der Wasserstand der Mosel am Pegel in Cochem ist nach Angaben des Hochwassermeldediensts über den Tag hinweg weiter angestiegen Erste Straßen in Moselnähe sind nach Angaben des Landesbetriebs für Mobilität schon gesperrt. Im Kreis Cochem-Zell ist demnach die B416 zwischen Müden und Moselkern betroffen, außerdem die Umfahrung Bruttig (L98). Im Kreis Mayen-Koblenz mussten die Unterführungen der B416 in Lehmen und Kobern gesperrt werden, ebenso die Durchfahrt zur L125 in Winningen.

An der Nette hingegen sei die Lage entspannt, so die Verwaltung in Mayen. Der Pegel falle konstant, werde aber weiter regelmäßig überwacht. Am Dienstag sei bereits Treibgut an der Nettebrücke vor der Kläranlage entfernt worden. Auch der Pegel der Wied ist laut Hochwassermeldedienst am Mittwoch gefallen.