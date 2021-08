per Mail teilen

An der Mosel sind wegen des Hochwassers die Ortsdurchfahrten durch Cochem und Ediger-Eller gesperrt. Die Innenstadt von Cochem ist nur noch über Stege erreichbar, die derzeit laut Verbandsgemeinde Cochem aufgebaut werden. Besonders schlimm sei das Elztal vom Hochwasser betroffen, sagte Verbandsbürgermeister Lambertz dem SWR. Hier sei die Elz über die Ufer getreten und habe mehrere Keller gespült. Außerdem seien zwei Heizöltanks ausgelaufen. Einsatzkräfte seien dabei, das Öl zu binden und Umweltschäden zu verhindern. Der Wasserpegel der Elz gehe inzwischen langsam wieder zurück, sagte Lambertz. An der Mosel mussten wegen des Hochwassers bereits gestern mehrere Campingplätze geräumt werden. Laut Hochwassermeldedienst soll der Wasserpegel bei Cochem noch bis morgen Vormittag auf etwa acht Meter fünfundsechzig steigen. Erst dann solle sich die Lage an der Mosel bei Cochem wieder entspannen.