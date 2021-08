Ein Bootsanleger mit mehreren Booten hat sich am Freitag auf dem Rhein selbstständig gemacht. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Anrufer darauf hingewiesen, dass der Anleger von Vallendar in Richtung Neuwied auf dem Rhein treibe. Der Anleger hatte sich laut Polizei wohl wegen der durch das Hochwasser starken Strömung des Rheins gelöst. Die Wasserschutzpolizei konnte den Angaben zufolge mit den Feuerwehren aus Vallendar und Bendorf den Anleger schließlich sichern. Im Anschluss seien die Boote durch das ebenfalls verständigte Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz in die umliegenden Häfen geschleppt worden. Der Bootsanleger und ein Sportboot wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei. Die übrigen Boote blieben weitestgehend unbeschädigt. Die genaue Schadenssumme könne derzeit nicht beziffert werden, heißt es weiter.