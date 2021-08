Die Flut im Ahrtal hat gezeigt: Bei Starkregen kommen Prognoseverfahren an ihre Grenzen. Um zukünftige Hochwasser besser voraussagen zu können, bittet das Land jetzt Betroffene um Mithilfe.

Das Landesamt für Umwelt bittet Betroffene der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal um Hilfe bei der Bestimmung des Hochwasserscheitels in der Flutnacht zum 15. Juli. Ziel ist es, zukünftige Hochwasser besser voraussagen zu können, heißt es in einer Mitteilung.

Dafür sei es wichtig, die bisherigen Höchststände und den Wasserabfluss nach der Flut so genau wie möglich zu kennen, so das Amt. Weil aber das Hochwasser vor fünf Wochen an vielen Orten die Pegel abgerissen hätte, müsse nun der tatsächliche Wasserstand in der Flutnacht rekonstruiert werden. Das sei zum Beispiel durch Spuren möglich, die das Wasser an Häusern oder Brücken hinterlassen hat.

Wie hoch stand die Ahr in der Flutnacht genau? Hochwassermarken an Häusern können dabei helfen die Frage zu klären. SWR

Infos zu Wasserstand in der Flutnacht ans Land schicken

Deshalb bittet das Landesamt die Bevölkerung rund um die Ahr, aber auch an anderen Flüssen der Region, wie Adenauer Bach, Nette, Prüm oder Sauer um Hilfe: Wer Informationen zum Wasserstand in der Nacht geben kann, soll daneben auch die Uhrzeit, den Standort und wenn möglich Bilder an die E-Mail-Adresse Hochwasser-2021@lfu.rlp.de schicken.

Das Ausmaß der Flutkatastrophe in Bildern und Zahlen

Wenn es um die Hochwasservorsorge geht, arbeiten viele Kommunen mit den Hochwassergefahren und -risikokarten des Landes. Grundlage dafür sind nach Angaben des Landesamts für Umwelt Modellrechnungen, bei denen auf Pegelmessdaten und verschiedene statistische Verfahren zurückgegriffen wird. Hierbei werde ausgerechnet, wie häufig im langjährigen Mittel bestimmte Wasserstände auftreten.

Karten zeigen potenzielle Überflutungsgebiete bei Hochwasser an

Dabei wird zwischen drei Kategorien unterschieden: Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (Ereignisse, die im statistischen Mittel alle 10 oder 25 Jahre eintreten), Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (alle 100 Jahre oder seltener) und Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (seltener als alle 200 Jahre oder bei Extremereignissen).

Für alle drei Fälle werden in den Hochwassergefahrenkarten überflutete Bereiche angegeben - auch mit entsprechenden Wassertiefen. Zudem geben die Karten Hinweise auf Überflutungsgefährdungen. Das sind Gebiete, die potenziell gefährdet sind, falls zum Beispiel Hochwasserschutzmaßnahmen versagen.

Kaum Pegeldaten für seltene Hochwasserereignisse vorhanden

Für die Berechnungen seien vor allem die Geländeform und die Bewegung des Wassers auf der Oberfläche entscheidend, die geologischen Eigenschaften des Untergrunds hingegen werden nicht berücksichtigt. Das Landesamt räumt zudem ein, dass für seltene Hochwasser in Rheinland-Pfalz kaum Pegeldaten vorhanden sind.

Dieser Screenshot der Hochwasser-Risikokarte des Landes Rheinland-Pfalz zeigt die errechnete Überflutungsgefahr bei einem Extremereignis in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Umweltministerium Rheinland-Pfalz

Ein weiteres Problem: Starkregenereignisse werden nach Angaben des Landesamts ebenfalls nicht explizit berücksichtigt. Dafür gibt es gesonderte Starkregengefährdungskarten, die anzeigen, wo sich Oberflächenwasser vermutlich sammelt und durch welche Rinnen es abfließen könnte. Die Karten sollen Kommunen Orientierung über mögliche Folgen von Starkregen bieten.

Gefahrenkraten kommen bei Starkregen an ihre Grenzen

Nach Angaben des Landesamts haben sich die Hochwassergefahrenkarten bislang bewährt - bei Ereignissen wie im Juli kommen sie jedoch an ihre Grenzen. Das Landesamt sagte dazu auf SWR-Anfrage: "Dass an der Ahr nun Überflutungen über den in den Karten gezeigten Gebieten aufgetreten sind, liegt in der besonderen Wetterlage mit intensiven und langanhaltenden Starkregenniederschlägen, die keinem klassischen Flusshochwasser zuzuordnen sind."

Das Landesamt betont, dass die Hochwassergefahrenkarten regelmäßig aktualisiert werden. So würde auch die Auswertung der aktuell im Zusammenhang mit dem Hochwasser gesammelten Daten mit einfließen. Die Vorhersage- und Meldesysteme der Hochwasserzentrale am Landesamt werden laut der Behörde ebenfalls laufend weiterentwickelt.

Naturkatastrophe im Anmarsch - wer warnt wen, wann und wie?

Die Unwetter-Katastrophe im Ahrtal sei ein extrem seltenes Ereignis gewesen. Da sich die Vorhersagen der Hochwasserzentrale für den 14. Juli an der Ahr im Rückblick "weitesgehend bestätigt" hätten, müsse nun auf allen Ebenen geprüft werden, inwieweit Anpassungen der Frühwarn- und Meldesysteme erforderlich seien.