Konzept für Hochwasserschutz

Die zuständigen Ausschüsse in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben am Mittwochabend einem Hochwasserschutzkonzept zugestimmt. Bei den Planungen aus dem Jahr 2017 gehe es explizit nicht um den Hochwasserschutz an der Ahr, sondern um Bäche und Zuflüsse der Ahr in der Stadt. Geplant seien Wege oder Kanäle, über die das Wasser bei Starkregen abfließen kann. Die Folgen der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr sind im Konzept aber noch nicht eingearbeitet, deswegen wollen die Mitglieder der beiden Ausschüsse den Entwurf nach eigenen Angaben fortschreiben. Ende Januar soll der Stadtrat darüber beraten.