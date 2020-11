per Mail teilen

Die Hochschule Koblenz bekommt bis zu 4,4 Millionen Euro um neue Professoren zu gewinnen. Wie die Hochschule mitteilt, kommen die Gelder aus einem Bund-Länder-Programm. Das Projekt läuft ab April 2021 für acht Jahre. Vor allem weibliche und internationale Akademiker sollen nach Koblenz gelockt werden. Die Hochschule will auch sogenannte Tandem-Professuren anbieten. Dabei arbeiten Forschende nicht nur an der Hochschule, sondern auch noch in einem kooperierenden Unternehmen.