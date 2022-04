Großer Hilfskonvoi fährt an polnisch-ukrainische Grenze

Ein Hilfskonvoi mit 21 Fahrzeugen bricht am Mittwochabend vom Moselort Treis-Karden an die polnisch-ukrainische Grenze auf. Mit Hilfsgütern beladene Sattelzüge, Feuerwehrfahrzeuge, Busse, Radlader und Bagger machen sich laut Organisator Lars Bogdanski auf den Weg. Bei Spendenaktionen in Polch, Zell, Treis, Ulmen und Illerich am vergangenen Samstag wurden unter anderem Hygieneartikel und Spenden für Tierheime gesammelt. Es seien dabei Ladungen für sechs Busse zusammengekommen, teilte Bogdanski mit. Die Spenden sollen Kinder-, Weisen- und Tierheimen in der Krisenregion zugutekommen. Die Fahrer für den Hilfskonvoi stellt die Feuerwehr im Kreis Cochem-Zell, die zusammen mit dem Landesfeuerwehrverband den Initiator unterstützt.