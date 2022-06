Sommerprogramm für Ukraine-Geflüchtete

per Mail teilen

Das Hilfsnetzwerk "Wäller helfen“ im Westerwald hat ein Sommerprogramm für Geflüchtete aus der Ukraine zusammengestellt. Wie einer der Initiatoren mitteilt, werden jeweils zwei Fahrten ins Phantasialand und in den Neuwieder Zoo angeboten. In Hachenburg werde es zudem ein Ferienangebot für Kinder geben. Im Anschluss daran gebe es ein großes Abschlussfest für die Familien aus der Ukraine und deren Gastfamilien. Außerdem hat das Hilfsnetzwerk 2.000 Freikarten für vier Schwimmbäder im Westerwald organisiert. Diese würden an Geflüchtete aus der Ukraine verteilt.