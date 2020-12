Nach wie vor ist unklar, wie sich der 17-Jährige auf dem Schulhof in Cochem lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Laut Staatsanwaltschaft deutet bislang nichts darauf hin, dass dem Schüler Gewalt zugefügt wurde.

Am frühen Samstagmorgen war der 17-Jährige mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankhaus in Cochem gebracht worden. Er hatte zuvor an einer illegallen Feier auf dem Schulhof des Martin-von-Cochem-Gymnasiums in Cochem teilgenommen. Dabei soll viel Alkohol geflossen sein.

Im Verlauf der Party sollen mindestens zwei maskierte Personen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben haben. Diese seien jedoch nicht der Grund für die Verletzungen 17-Jährigen.

Was geschah in der Nacht zum Samstag auf dem Schulhof in Cochem?

Nach dem vorläufigen Ergebnis der rechtsmedizinischen Begutachtung kann noch nicht abschließend beurteilt werden, ob es während der Party überhaupt einen gewaltsamen Übergriff auf den verletzten Jugendlichen gab. Als Verletzungsursache komme auch ein Sturz in Betracht, so die Staatsanwaltschaft. Nach den Vernehmungen der Party-Teilnehmer, gebe es keine gesicherten Erkenntnisse, dass der 17-Jährige angegriffen wurde.

Der Jugendliche sei mittlerweile in eine Fachklinik verlegt worden. Er könne sich aufgrund seiner Verletzungen noch nicht zu den Geschehnissen äußern. Die Ermittlungen dauerten weiter an.

Gesprächsangebote für Schüler

Die Schulleiterin Michaela Koch sagte dem SWR, die Schüler und Lehrer des Martin-von-Cochem-Gymnasiums seien geschockt über den Vorfall. Der Unterricht laufe zwar normal weiter, in der Jahrgangsstufe 12 seien aber alle Klausuren verschoben worden. Das Gymnasium in Cochem bietet seinen Mitschülern Gespräche an.