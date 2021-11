Brandserie im Kreis Ahrweiler geht weiter

In Leimbach im Ortsteil Gilgenbach im Kreis Ahrweiler hat es in der Nacht zu Samstag erneut gebrannt. Laut Polizei handelt es sich um die gleiche Garage, die auch schon vor ein paar Tagen gebrannt hatte. Dieses Mal ist dort ein Verkaufsfahrzeug ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Schaden geht demnach in den fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. mehr...