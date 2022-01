Die Organisatoren des Helfer-Shuttle im Ahrtal dementieren auf den sozialen Medien und auf ihrer Webseite Gerüchte, sie würden für ihre Dienste Geld von den Flutopfern verlangen.

In einem Video, das auf den offiziellen Seiten des Helfer-Shuttles verbreitet wurde, dementieren die Organisatoren Gerüchte, Flutopfer müssten für die Dienste des Helfer-Shuttles und der Freiwilligen Helfer Geld bezahlen. In Gerüchten, die sich in Windeseile im Tal verbreitet hätten, würde behauptet, der Helfer-Shuttle würde im Nachgang Rechnungen ausstellen. Das sei definitiv falsch, so die Organisatoren gegenüber dem SWR.

"Der Helfer-Shuttle und die Arbeit der Freiwilligen war, ist und wird immer kostenfrei bleiben."

Woher die Gerüchte stammen, konnten die Organisatoren auf SWR-Anfrage noch nicht genau sagen. Das würden sie gerade prüfen. Die Verantwortlichen bitten um Hinweise, wer die Gerüchte gestreut haben könnte.

Die Dankbarkeit aber auch der Bedarf an Helfern und Helferinnen ist im Ahrtal nach wie vor groß. SWR

Helfer-Shuttle verschicke keine Rechnungen

Die Organisatoren des Helfer-Shuttles beteuern gegenüber dem SWR, sie würden keine Rechnungen ausstellen. Sollten Menschen im Ahrtal eine Rechnung bekommen haben, die so aussieht, als ob sie vom Helfer-Shuttle kommen würde, so sollte diese auf gar keinen Fall bezahlt werden. Ob solche Rechnungen verschickt wurden, ist noch nicht bekannt.