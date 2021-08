Ein neuer "Helfer-Stab" will den Einsatz von freiwilligen Helfern im Katastrophengebiet im Ahrtal besser koordinieren. Helfer und Bürger, die Unterstützung beim Aufräumen oder bei anderen Arbeiten bräuchten, sollen dadurch zusammengebracht werden, teilte der Krisenstab in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Mittwoch mit. Unter der Internetadresse helfer-stab.de könne man seine Hilfe anbieten. Zur Anreise könnten Spontanhelfer weiter die Helfer-Shuttle nutzen - man habe den Vertrag mit dem Unternehmen verlängert. Für Helferinnen und Helfer, die einen mehrtägigen Arbeitseinsatz planten, stelle das Land die Notunterkunft in Leimersdorf als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung.