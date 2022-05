Helfershuttle schließt Camp

Der Helfershuttle wird sein Camp in der Grafschaft, oberhalb des Ahrtals, schließen. Ende Mai werde mit dem Rückbau begonnen, weil man sich neu aufstellen wolle, teilte die Organisation auf ihrer Internetseite mit. Stattdessen soll in Zukunft ein Online-Marktplatz im Zentrum stehen, heißt es. Er soll Helferinnen und Helfer mit Betroffenen direkt vernetzen. Außerdem soll auch ein Projektbüro für die Hilfen eingerichtet werden. Der Helfershuttle begründet das Vorgehen mit geänderten Bedingungen: So gebe es inzwischen weniger helfende Hände im Ahrtal. Auch lasse die Anzahl der Anfragen von Betroffenen nach. Inzwischen werde vor allem professionelle Hilfe für den Wiederaufbau gebraucht. In den vergangenen Monaten hat der Shuttle nach eigenen Angaben rund 125 000 Menschen zur Hilfe mit Bussen ins Ahrtal gebracht. Etwa eine Millionen Arbeitsstunden wurden demnach dort geleistet.