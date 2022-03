Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche aus einem Heizöltank eines Supermarktes in Kirchen (Kreis Altenkirchen) mindestens 8.500 Liter Heizöl gestohlen. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, müssen die Täter mit einem entsprechenden Fahrzeug am Tatort gewesen sein, um die große Menge an Öl abzupumpen. Die Polizei Betzdorf bittet mögliche Zeugen, die beispielsweise verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Siegstraße in Kirchen gesehen haben, sich zu melden.