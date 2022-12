Polch: Heinz Gries nach langer Krankheit gestorben

Er stand jahrzehntelang an der Spitze des Gebäckherstellers Griesson-de Beukelaer. Am Samstag ist Heinz Gries nach langer Krankheit gestorben.

Sein Sohn Peter Gries teilte am Mittwoch mit, Heinz Gries sei im Alter von 87 Jahren im Kreis seiner Familie in Polch (Kreis Mayen-Koblenz) verstorben.

Gries hatte den elterlichen Betrieb 1966 übernommen und das Familienunternehmen über Jahrzehnte geführt. Zum Jahreswechsel 2008/2009 war er als Geschäftsführer nach 41 Jahren aus dem operativen Geschäft ausgestiegen.

"Prägende Unternehmerpersönlichkeit"

"Heinz Gries war eine prägende Unternehmerpersönlichkeit in unserem Familienunternehmen. Wir verlieren mit ihm einen der herausragenden Unternehmer der deutschen Nachkriegsgeschichte", teilte der Gesellschafter von Griesson-de Beukelaer (GdB), Andreas Land, mit.

Bundesverdienstkreuz und weitere Ehrungen

Gries war 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. 2009 erhielt er den "Goldenen Zuckerhut", eine bedeutende Auszeichnung seiner Branche für sein Lebenswerk. 2011 wurde er als Familienunternehmer des Jahres ausgezeichnet, er war Träger der Wirtschaftsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz und Ehrenbürger der Stadt Polch.

2014 hatte Gries seine Mehrheitsbeteiligung an GdB an die von ihm gegründete Gottlieb Anton-Stiftung übertragen. Damit habe er die Nachfolge für die Unternehmensbeteiligung sichergestellt, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Mit der Familienstiftung sei die enge Verbindung zwischen Unternehmen und Familie gestärkt und die Selbstständigkeit von GdB mit dem Stammsitz in Polch gesichert worden.