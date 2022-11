Filmhaus für "Heimat"-Regisseur Edgar Reitz im Hunsrück eröffnet

Edgar Reitz und die "Heimat"-Filmreihe

Edgar Reitz wurde am 1. November 1932 in Morbach geboren und hat von den 1980er Jahren bis 2012 die "Heimat-Filme" im und über den Hunsrück gedreht.

Nachdem er es ablehnte, den Uhrmacherberuf seines Vaters zu erlernen, ging er nach München, um zu studieren. Dort begannen seine ersten filmischen Experimente. 1985 entstand sein erster Kurzfilm. Sein erster Spielfilm "Mahlzeiten" wurde in Venedig als bestes Debüt ausgezeichnet. In den nächsten zehn Jahren blieb der Erfolg jedoch aus.

1973 drehte Edgar Reitz zum ersten Mal einen Spielfilm in der alten Heimat. In Simmern entstand "Die Reise nach Wien", seine erste Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. Doch der Film wurde ein Flop. Umso größer wurde sein Erfolg mit der "Heimat"-Filmreihe, deren Drehs 1981 im Hunsrück begannen. In mehreren Filmen porträtierte er das Leben der Menschen im Hunsrück im 20. Jahrhundert. Im Mittelpunkt der Erzählung steht die Familie Simon im fiktiven Dorf Schabbach. 11 Spielfilme widmete er diesem Thema. Drehorte waren die Dörfer Gehlweiler und Woppenroth im Hunsrück.

Der Film "Die andere Heimat- Chronik einer Sehnsucht" aus dem Jahr 2012 wurde wieder in Gehlweiler gedreht. Auch hier steht wieder die Familie Simon im Mittelpunkt, jedoch zur Zeit der Auswanderungswelle aus dem Hunsrück nach Brasilien in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Kinofilm knüpfte an den Erfolg seiner vorherigen Heimat-Filme an. Er war beim Publikum ein Erfolg und wurde von der Kritik hochgelobt.

Im September 2022 veröffentlichte Edgar Reitz seine Autobiografie "Filmzeit, Lebenszeit, Erinnerungen."