Filmfestspiele in Simmern enden mit Überraschungsfilm

Die Filmfestspiele Heimat Europa sind am Sonntagabend in Simmern zu Ende gegangen. Am Samstagabend war der Film "Es gilt das gesprochene Wort" von Regisseur İlker Çatak als bester moderner Heimatfilm mit dem "Edgar" ausgezeichnet worden.