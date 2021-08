Der Charakter des Heimatfilms habe sich mit dem Erscheinen der Heimat-Trilogie von Edgar Reitz grundlegend geändert, sagte der künstlerische Leiter des Filmfestivals "Heimat Europa", Urs Spörri, heute im SWR2 Journal am Mittag. Der Eskapismus und die handlungsarmen Liebesfilme der 1950er Jahre machten von nun gesellschaftsrelevanten Inhalten Platz. "Edgar Reitz hat den Heimatfilm aufgefüllt mmit Inhalten, mit was, was Gesellschaft prägt und was auch internationale Strahlkraft entwickelt hat, so Spörri. "Grundsätzlich müsse ein Heimatfilm heute nicht in der Provinz spielen, er kann sich auch thematisch damit auseinandersetzen." mehr...