Polizei testet neuen Blitzer an A3 im Westerwald

Die Polizei testet derzeit nach eigenen Angaben einen neuen Blitzer an der Autobahn A3 bei Heiligenroth. Es handele sich um ein landesweites Pilotprojekt, das jetzt in der Praxisphase sei. Der neue Blitzer kann nach Auskunft der Polizei mobil an verschiedenen Stellen aufgestellt werden. Ähnlich wie die Blitzer-Anhänger, die bereits seit einigen Jahren im Einsatz sind. Das neue Gerät, das an der A3 bei Heiligenroth getestet wird, sei aber leichter aufzustellen und benötige weniger Platz. Es könne etwa mit einem Kran direkt hinter der Leitplanke aufgestellt werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, stehe der neue Blitzer an der A3 bei Heiligenroth, weil dort zuletzt mehr Unfälle passiert seien als in den Vorjahren. Die Höchstgeschwindigkeit sei daher auf 100 Stundenkilometer beschränkt worden. Zudem sei dort in den vergangenen Monaten bereits einer der mobilen Blitzer-Anhänger im Einsatz gewesen. Der schnellste Autofahrer sei dort mit Tempo 220 gemessen worden.