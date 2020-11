per Mail teilen

Ab dem kommenden Jahr bekommt die Generaldirektion Kulturelles Erbe eine neue Leitung. Die promovierte Archäologin Heike Otto übernimmt die Nachfolge von Thomas Metz, der nach 13 Jahren als Generaldirektor in den Ruhestand tritt. Das teilte Kultusminister Konrad Wolf mit. Otto, die in Bonn und Köln studiert hat, arbeitete bislang im Denkmalschutz sowie im Ausstellungs- und Museumsbetrieb. Momentan leitet die 50-Jährige die Abteilung Kultur im saarländischen Bildungsministerium in Saarbrücken.