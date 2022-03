Hebammenmobil: Hilfe für Familien im Ahrtal

per Mail teilen

Im Ahrtal wird ein Projekt vorgestellt, das schwangere Frauen helfen soll. Nach Angaben der Betreiber geht das erste Hebammenmobil Deutschlands nächste Woche an den Start.

Noch immer gibt es im Ahrtal viele beschädigte oder provisorisch wiederhergerichtete Straßen, die es für Schwangere oder Frauen im Wochenbett schwierig machen, eine Hebamme aufzusuchen. Nach Angaben des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist es für Familien in den Flutgebieten deshalb oft leichter, wenn die Hebamme zu ihnen kommt.

Das Hebammenmobil des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) steht in Ahrweiler auf einem Parkplatz bereit. Es soll die Versorgung von Schwangeren und Wöchnerinnen im Flutgebiet an der Ahr verbessern. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Hebammenmobil ab 10. März in Flutgebieten im Einsatz

Das Hebammenmobil des ASB stelle somit eine Entlastung für die Familien dar, die sich sonst womöglich auf weite Wege machen müssten, sagte Projektleiterin Stefanie Könitz-Goes. Der weiß-gelbe Bus wird am Freitag in Bad Neuenahr-Ahrweiler offiziell vorgestellt und soll ab dem 10. März in den rheinland-pfälzischen und nordrhein-westfälischen Flutgebieten im Einsatz sein.

Es sei ein niedrigschwelliges und kostenloses Angebot für Schwangere und Wöchnerinnen, sagte Könitz-Goes. Kommunen könnten ihren Bedarf mitteilen und Frauen sich für Termine anmelden, aber auch spontan kommen. Aus diesen Anforderungen ergäben sich die Routen der Praxis auf vier Rädern mit einer Hebamme aus der jeweiligen Region und einem Rettungssanitäter an Bord.

Umgebauter Bus ist gut augestattet

Laut Könitz-Goes wurde der Bus zwei Monate lang umgebaut. "Jetzt hat er eine Liege, einen Besprechungsbereich, ein Waschbecken, eine Babywaage, einen Wehenschreiber und eine Spielecke für Geschwisterkinder", sagte die Projektleiterin. Finanziert worden sei das Fahrzeug mit Spenden über die Aktion Deutschland Hilft.

Wie der ASB mitteilte, ist das Hebammenmobil das erste dieser Art hierzulande. Kauf, Umbau und ein einjähriger Betrieb schlügen dabei mit gut einer halben Million Euro zu Buche.