In der Hunsrück Klinik in Simmern gibt es seit Anfang des Jahres einen der ersten hebammengeleiteten Kreißsäle in Rheinland-Pfalz. So haben die Hebammen die ersten 124 Tage erlebt.

Nach Angaben der Hunsrück Klinik ist der neue Hebammenkreißsaal in Simmern gut angelaufen. Was dieses Konzept von anderen Geburten im Krankenhaus unterscheidet, ist, dass werdende Mütter hier ausschließlich von einer Hebamme betreut werden. Die leitende Hebamme Annika Greis sagt: "Der große Unterschied ist die garantierte Eins-zu-eins-Betreuung." Anstelle eines Arztes komme zum Ende der Entbindung noch eine zweite Hebamme hinzu, die sich dann ganz auf das Kind konzentriere. "Wir haben ganz häufig nochmal Tränen in den Augen bei den Geburten und gucken uns gegenseitig an. Jeder ist im Oxytocin-Rausch. Wirklich ein schönes Erlebnis", so Greis. Nur bei Komplikationen werden Ärzte hinzugezogen Die Entbindung im Hebammenkreißsaal sei natürlicher - ähnlich wie bei einer Hausgeburt, sagen die Verantwortlichen in Simmern. Bei den Geburten werde beispielsweise auf starke Medikamente verzichtet. Ärzte würden nur bei Komplikationen hinzugezogen. Dass diese Möglichkeit besteht, ist aus Sicht der Hebammen ein großer Vorteil: Bei Hausgeburten sei das deutlich schwieriger, weil erst noch die Strecke zum Krankenhaus zurückgelegt werden müsse. Hebammenkreißsaal bei Risikoschwangerschaften nicht möglich Die Familien dürfen sich selbst aussuchen, welches Konzept sie bei der Geburt in Anspruch nehmen wollen. Nach Angaben der Klinik gibt es aber auch Ausnahmen, bei denen eine Geburt im Hebammenkreißsaal nicht möglich ist: Zum Beispiel, wenn die Mütter Vorerkrankungen haben oder Komplikationen zu erwarten sind. Das werde aber bereits bei den Beratungsgesprächen im Vorfeld abgeklärt. 28 Frauen haben sich nach Angaben des Klinikträgers in den ersten 100 Tagen für eine hebammengeleitete Geburt angemeldet und 13 davon haben auch dort entbunden. Hebamme Annika Greis ist zufrieden mit dem Start des Hebammenkreißsaals: "Das Interesse ist richtig groß, was uns natürlich freut."