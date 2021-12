per Mail teilen

In Linz im Kreis Neuwied ist ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes von einem Kunden mehrfach bespuckt worden. Nach Polizeiangaben hatte ihn der Hausmeister gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der junge Mann weigerte sich den Angaben zufolge und spuckte dem Mitarbeiter in die Haare, den Nacken und auf die Kleidung. Danach sei er weggelaufen. Der Polizei seien die Personalien des Flüchtigen bekannt, heißt es. Ihn erwarteten nun mehrere Anzeigen. Die Polizei bittet im Zusammenhang mit dem Vorfall am Mittwochvormittag Zeugen um Hinweise.