Tierische Landschaftspfleger im Wiedtal: Ziegen sollen Hänge kahl fressen

Bei Hausen im Wiedtal werden im nächsten halben Jahr Ziegen in der Landschaftspflege eingesetzt. Nach Angaben des Touristik-Verbandes Wiedtal sollen sie dort die Büsche in den steilen Hängen rund um den Malberg-See abfressen. Der Naturpark Rhein-Westerwald trägt den Angaben zufolge den weitaus größten Teil der 20.000 Euro für den dortigen Einsatz der Ziegen. Sie sollen in den steilen Hängen rund um den Malberg-See im Wiedtal den Wildwuchs beseitigen und so dafür sorgen, dass wieder wertvolle Biotope entstehen. Der See ist durch Basaltabbau entstanden und hat sich mit Wasser gefüllt. Wenn Menschen das Entbuschen übernehmen würden, wären die Kosten nach Angaben des Touristik-Verbandes deutlich höher. Die Ziegen selbst gehören demnach einem Landschaftspflegebetrieb aus Buchholz im Kreis Neuwied. Dessen Betreiber retten den Angaben zufolge deutschlandweit Ziegen, die eigentlich geschlachtet werden sollen und setzten sie dann im Naturschutz ein. Das Projekt bei Hausen im Wiedtal läuft bis September. Bis dahin werden auch immer wieder spezielle Wanderungen mit Ziegen angeboten, so der Touristik-Verband Wiedtal.