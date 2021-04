In der Verbandsgemeinde Brohltal im Kreis Ahrweiler ist kurz nach Mitternacht ein Haus in Brand geraten. Nach Polizeiangaben stand der Dachstuhl eines Hauses in Lederbach in Flammen. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Verletzte hat es den Angaben zufolge nicht gegeben.