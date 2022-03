Hausärzteverband befürchtet Flüchtlingsstrom

Der Hausärzteverband Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz hat auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine reagiert. Der Verband erwartet große Flüchtlingsströme aus dem Kriegsgebiet und fordert, dass jetzt alle notwendigen Vorbereitungen dafür getroffen werden. Die Hausärztinnen und Hausärzte wollten alles in ihrer Macht stehende tun, um in der Krisensituation zu helfen. Dazu gehöre zum Beispiel, die Kapazitäten in den Praxen für die Versorgung der Flüchtlinge bereit zu halten und zu erweitern, heißt es vom Landesverband in Koblenz. Der Verband schließt sich damit der Linie des Bundesverbands an, der den Überfall Russlands als völkerrechtswidrig verurteilt.