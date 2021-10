Hausärzte spüren Erkältungswelle

Auch viele Hausärzte in der Region Koblenz müssen derzeit deutlich mehr Patienten mit Erkältungen und grippalen Infekten behandeln. Barbara Römer, die Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz, spricht gegenüber dem SWR von derzeit vollen Praxen. Viele Ärzte hätten die Anzahl der Sprechstunden für Infekte deutlich erhöht, so Römer. Dies sei typisch für das Ende der Herbstferien. Allerdings sei die Zahl der Erkrankungen nicht wesentlich höher als in anderen Jahren im Herbst auch. Die Patienten hätten aber häufig Angst, dass es sich bei Atemwegsinfekten um eine Corona-Infektion handele, so Römer. Deshalb gingen sie schneller zum Arzt. Außerdem seien die Erkrankungen in diesem Jahr oftmals schwerer als sonst üblich. Das liege daran, dass das Immunsystem im vergangenen Jahr durch die Hygiene-Regeln oft nicht ausreichend trainiert worden sei.