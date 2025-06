Haus des mutmaßlichen Mörders von Weitefeld ist freigegeben

per Mail teilen

Die Polizei hat das Haus des mutmaßlichen Mörders Alexander Meisner in Elkenroth nach eigenen Angaben wieder freigegeben. Der Mann soll drei Menschen in Weitefeld getötet haben.

Seit dem 7. April, ein Tag nach der Bluttat in Weitefeld, steht Alexander Meisner aus Elkenroth laut Polizei unter dringendem Tatverdacht, für den Tod der dreiköpfigen Familie in Weitefeld verantwortlich zu sein. Seitdem durfte niemand mehr das Haus betreten. Nun hat die Polizei es freigegeben.

Anwohner sollen bei Licht oder Bewegung nicht erschrecken

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schlüssel an Menschen übergeben, die berechtigt seien, das Haus zu betreten. Anwohner sollten sich nicht erschrecken, wenn dort ab jetzt Licht brenne oder jemand rein- oder rausgehe.

Meisner wird verdächtigt, eine Familie in deren Haus im benachbarten Weitefeld getötet zu haben. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Viele Menschen in der Region waren erschüttert über die Tat. Wochenlang herrschte in den Ortschaften rund um Weitefeld und Elkenroth Unruhe und Sorge.