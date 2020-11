per Mail teilen

Nach dem Brand eines Wohnhauses haben Polizei und Feuerwehr am Dienstagnachmittag die B49 zwischen Burgen und Treis wieder freigegeben. Die Feuerwehr habe ihre Arbeiten in der Brandruine abgeschlossen, sagte der Einsatzleiter SWR4.

Das Haus war am frühen Dienstagmorgen komplett ausgebrannt. Dort wohnte ein Mann, nach dem Polizei und Feuerwehr den ganzen Tag gesucht hatten. Der Mann gilt weiterhin als vermisst. Morgen will die Polizei am Brandort weiter ermitteln und dann Einzelheiten bekannt geben.

Im Laufe des Tages hat ein Brandermittler der Polizei die Arbeit aufgenommen. Angaben zur Brandursache könne er aber frühstens am Mittwoch machen, sagte er. Bei dem Vermissten soll es sich nach Aussage von Anwohnern um einen Mann Ende 70 handeln, der in dem Haus einen Schrotthandel betrieben hat. Laut Polizei lebte er allein in dem Haus.