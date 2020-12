per Mail teilen

In Hasselbach im Westerwald ist am Mittwochmorgen ein 32-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der B 8 ums Leben gekommen. Er war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Mann zu schnell unterwegs war. Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt.