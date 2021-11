In Hartenfels im Westerwald ist am Wochenende ein Nandu gestohlen worden. Der Laufvogel, der dem Strauß ähnlich sieht, ist ursprünglich in Südamerika heimisch. Er wird inzwischen aber in Deutschland vereinzelt von Zoos oder Privatleuten gehalten. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war der gestohlene Nandu in Hartenfels einer von zwei Vögeln auf einer umzäunten und verschlossenen Weide. Der Schaden belaufe sich auf 200 Euro.