Vom Gelände des Süßwarenherstellers Haribo ist zuckerhaltiges Abwasser in einen Bach in der Grafschaft (Kreis Ahrweiler) geflossen. Eine Gefahr für die Umwelt habe nicht bestanden, sagte ein Firmensprecher. Bereits im April war bemerkt worden, dass geringe Mengen süßes Abwasser, das zum Beispiel beim Abspülen von LKW-Teilen entsteht, in den Ringener Bach gelangt waren. Nach Angaben eines Firmensprechers wurde der Abfluss vom Hof des Haribo-Geländes inzwischen umgebaut. Die Kreisverwaltung Ahrweiler sieht nach einem Gutachten keine Gefahr für die Umwelt. In einer Stellungnahme heißt es weiter, dass die in kleinen Mengen ausgelaufene Glucose biologisch voll abbaubar sei. Haribo hat nach eigenen Angaben die Kosten für die Reinigung der betroffenen Gewässer übernommen.