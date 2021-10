100 Jahre Haribo - in der Grafschaft sind die Bären los

Als eines der ersten Kamera-Teams konnte der SWR für die Sendung "Made in Südwest" beim Süßwarenhersteller Haribo drehen. Die Reportage zeigt einen seltenen Einblick in die Produktion von Haribo am neuen Standort der Firmenzentrale in der Grafschaft im Kreis Ahrweiler.

Die Dreharbeiten waren sehr aufwendig - auch wegen den Corona-Schutzbestimmungen. Die Labore und Produktionshallen auf dem Firmengelände durften nur mit Schutzkleidung, Sicherheitsschuhen und Haarnetzen betreten werden.

Produktionsgeheimnis Gummibärchen

Die Reportage begleitet Haribo-Mitarbeiter bei der Zusammenstellung der Jahrhundert-Mix-Tüte, die speziell zum 100. Geburtstag des Unternehmens kreiert wurde und seit September in Supermärkten zu kaufen ist. Spezielle Produktionsprozesse konnte das SWR-Team nicht drehen, weil Haribo seine Betriebsgeheimnisse schützen will.

Zehntausende Palletten im Hochregallager

In der Grafschaft, genauer gesagt im Ortsbezirk Ringen, steht eine der modernsten Fruchtgummi-Fabriken der Welt und eines der größten Hochregallager Deutschlands. Die riesige Halle ist zum Beispiel von der Autobahn 61 gut zu sehen. Viele Logistik-Prozesse laufen in dem 40 Meter hohen Lager voll automatisiert ab. In den Regalen können zehntausende Paletten mit Bonbons und Fruchtgummis gelagert werden.

Die Bilder des Films zeigen, dass die Kapazität des Lagers noch nicht voll ausgeschöpft ist. Das ist nach Angaben von Haribo Absicht. Das Unternehmen plane in den kommenden Jahren in der Grafschaft zu wachsen, sagt Firmen-Chef Hans-Guido Riegel.

Mehr Gewerbesteuern, mehr Arbeitsplätze

Die Ansiedlung von Haribo bringt für die Menschen in der Grafschaft Vor- und Nachteile - auch das macht die SWR-Reportage deutlich. Die Gewerbesteuereinnahmen sind in der Gemeinde stark gestiegen. Zum einen weil der Süßwarenhersteller dort jetzt seine Firmenzentrale hat, zum anderen weil sich neben dem Haribo-Komplex im Gewerbegebiet "Innovationspark Rheinland" an der A61 schnell weitere Firmen angesiedelt haben. Zuvor hatte Haribo seinen Stammsitz in Bonn. Dort waren jedoch die Platzreserven für ein Firmenwachstum ausgeschöpft.

Es wird in Zukunft also mehr Geld da sein, das die Gemeinde nach eigenen Angaben beispielsweise in neue Umgehungsstraßen, soziale Projekte und Bildung investieren möchte. Außerdem hat allein Haribo etwa 300 neue Arbeitsplätze in die Region gebracht.

Der "graue Kasten" und teures Bauland

Allerdings kritisieren einige Anwohner auch die gestiegenen Preise in der Gemeinde. Haribo hatte beispielsweise Bauland für seine Mitarbeiter mitten im Ort gekauft. Das habe die Preise für Bauland und Immobilien nach oben getrieben. Vor allem Landwirte hatten auch den Verbrauch von Äckern und Wiesen für die Unternehmensansiedlung beklagt.

Anderen Grafschaftern gefällt der Blick auf "den großen, grauen Kasten" nicht. Der erste Beigeordnete der Gemeinde Grafschaft, Michael Schneider, sagt, die Konsequenzen seien vorher abgewogen worden. Und die Veränderungen nehme die Gemeinde nach wie vor gerne in Kauf: "Sie können nichts umsonst haben."