Der Süßwarenhersteller Haribo plant sein Werk mit 150 Mitarbeitern im sächsischen Wilkau-Haßlau zum Jahresende zu schließen. Ein Grund ist nach Angaben des Unternehmens, dass die Transportwege der Süßigkeiten von Sachsen ins neue Zentrallager in der Grafschaft im Kreis Ahrweiler zu weit und damit zu teuer seien. Der Süßwarenhersteller will nach eigenen Angaben die Produktion in Deutschland an nur noch vier Standorten konzentrieren. Am neuen Firmensitz in der Grafschaft sei noch Platz für mehrere neue Produktionsstraßen. Haribo hat seit zwei Jahren seinen internationalen Hauptsitz in Rheinland-Pfalz.