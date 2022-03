per Mail teilen

Auf einer Kreisstraße im Westerwald hat ein Autofahrer am Mittwochabend einen Fußgänger angefahren und sehr schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war der dunkel gekleidete Fußgänger am Rand der Kreisstraße zwischen Hardt und Nistertal unterwegs. Dort habe ihn ein Autofahrer gegen 19 Uhr mit seinem Wagen erfasst. Der Fußgänger sei schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es von der Polizei. Die Straße zwischen Hardt und Nistertal blieb nach dem Unfall bis 21:40 Uhr gesperrt. Die Polizei schaltete einen Gutachter ein. Sie bittet zudem mögliche Zeugen, sich zu melden.