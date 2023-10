Halloween in der Region Koblenz: Hier wird's gruselig!

Am 31. Oktober feiern die Menschen wieder Halloween - auch im Norden von RLP. Wo gibt's die besten Grusel-Events? Wir haben eine Liste mit schauerlichen Veranstaltungen zusammengestellt.

Halloween 2023 für Kinder und Familien

Spuk-Schloss: Das 950 Jahre alte Grafenschloss in Diez verwandelt sich am 31. Oktober von 19 bis 21 Uhr zum spukenden Schloss für alle Besucher. Dabei stehen besondere Aktionen an: zum Beispiel Halloween-Kinderschminken, eine Gruselbox mit Verlosung, ein Besuch des Gruselturms und zum Abschluss eine Light- und Lasershow.

Gruseldorf Urbar: In Urbar gibt es am 31. Oktober von 18 bis 21 Uhr einen Gruselweg für Kinder. Er verwandelt ganz Urbar in ein Gruseldorf. Haustüren werden als "Gruselstationen" gestaltet und hier und da warten einige gruselige Überraschungen auf die kleinen Halloweenfans.

Magisches Festival: Alle zwei Jahre steigt das Festival der Magier und Hexen in Mayen. Am Samstag, 28. Oktober, laufen wieder gruselige Gestalten durch die Mayener Innenstadt und die Museen in der Genovevaburg. Nach Auskunft der Stadt können Kinder von 10 bis 16 Uhr an gruseligen Lesungen, mystischen Zaubershows und dem traditionellen Kürbisschnitzen teilnehmen.

In der Innenstadt von Mayen tummeln sich am Wochenende wieder Magier und Hexen. Stadtverwaltung Mayen (Pictura Luminis)

Vereinstreiben: Der Winninger Carneval Verein lädt am 31. Oktober von 17 bis 20 Uhr in den Gruselkeller ein, der nach Angaben der Veranstalter für jedes Alter geeignet ist. Der Eintritt ist frei. Die Tanzgruppen des Karnevalsvereins Alfer Baachspautzer freuen sich auf alle Furchtlosen, groß und klein, beim Halloweenspektakel ab 18 Uhr auf dem Ferdinand-Remy-Platz in Alf.

Geisterfest: An Allerheiligen gibt es von 11 bis 17 Uhr beim Geisterfest auf der Ehrenburg in Brodenbach ein gespenstisches Treiben in den dunklen Gängen der Burg. Vampire bevölkern die Ehrenburg und gruselig kauzige Figuren wie der bleiche Graf Krzysztof von Wurdelak und seine furchterregende Schwester Malgorzata bringen das ganze Halloween-Fest durcheinander.

Horror-Erlebnisse drinnen und draußen

Geistertour im Wald: Am Samstag ist in Mudershausen im Rhein-Lahn-Kreis das große Halloween-Spektakel. Von 20 bis 21:30 Uhr werden die Geister durch den Wald getrieben. Ein kleiner, spärlich beleuchteter Weg führt durch die Finsternis zwischen Mudershausen und Bonscheuer und entwickelt sich in dieser Nacht zum reinsten Horrorpfad. Mehr als 30 gruselige Gestalten lauern auf dieser Strecke, um die Besucher in ihr schauriges Reich zu ziehen. Im Anschluss gibt es eine After-Spektakel-Party. Empfohlen ist der Pfad ab 12 Jahren.

Laien-Schauspieler wollen Menschen zu Halloween an mehreren Orten in der Region Koblenz das Gruseln lehren. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Halloween-Labyrinth: In Mudenbach im Westerwald gibt es in diesem Jahr erstmals ein privat organisiertes Halloween-Labyrinth. Am Samstag, 28. Oktober, können sich Menschen im "Camp Westside" im Blumenstück von Laien-Schauspielern erschrecken lassen. Los gehts um 19 Uhr. Besucher sollten mindestens 16 Jahre alt und in guter Verfassung sein.

Escape-Spiele: Wer gerne gemeinsam Rätsel löst, für den gibt es in Koblenz und Neuwied mehrere Escape-Room-Anbieter, die gruselige Rätsel-Räume haben. In Koblenz gibt es etwa das Horror Escape Game "Scarescape". In Neuwied bieten 66 Minuten Theater Adventures unter anderem die Horror-Mission "Das Amulett" an. Gänsehaut garantiert.

Spinnen-Ausstellung: In Neuwied in der Stadthalle Heimathaus gibt es außerdem am 30. und 31. Oktober von 11 bis 21 Uhr eine Halloween Grusel-Ausstellung mit Insekten für Kinder ab 4 Jahre.

Halloween-Specials 2023

Tierisches Halloween: Auch im Zoo Neuwied wird es gruselig am 31. Oktober. An diesem Tag bleibt der Zoo im Anschluss an die reguläre Öffnungszeit bis 21 Uhr geöffnet. Die Wege sind mit Kürbislaternen beleuchtet und die Besucher erwarten besondere Aktionen wie eine "Box des Grauens" und eine Fotostation. Einlass gibt es nur mit vorab gekauften Online-Ticket.

Der Tierpark Rheinböllen lädt ebenfalls an Halloween zu einer Fackelwanderung durch den Park ein. Am Ende wartet ein Lagerfeuer, an dem man den Abend ausklingen lassen kann. Nach Angaben des Tierparks erhalten alle vollkostümierten Teilnehmer eine kleine Überraschung.

Zu Halloween können große und kleine Zoobesucher den Zoo Neuwied und seine Tiere in schaurig-schöner Grusel-Atmosphäre erleben. Zoo Neuwied

Eislaufen und Bowling: Im Diezer Eissportzentrum gibt es am Sonntag Halloween on Ice. Von 14 bis 18 Uhr ist Familienlaufzeit auf dem Eis. Wer verkleidet kommt, erhält eine kleine Überraschung. Auf dem Eis werden verschiedene Aktivitäten angeboten. Der Bowling-Room Koblenz bietet am Sonntag, 29. Oktober, einen Halloween Family Day mit Sonderaktionen wie einer "Minikürbisjagd" und Halloween-Tattoos. Am 31. Oktober heißt es dann "Beats & Boo", mit Discobowling und weitere Aktionen.

Halloween im Kletterwald: Auch dieses Jahr findet wieder das traditionelle Halloween-Klettern im bunt beleuchteten Kletterwald Sayn statt. Es wird gebeten, vorab über das Buchungssystem des Kletterwalds zu reservieren. Mit klettertauglicher Ganzkörperverkleidung gibt es nach Auskunft der Veranstalter vergünstigten Eintritt. Auch der Kletterwald Diez lädt am 31. Oktober noch ein letztes Mal zum Halloween-Klettern ein und lockt mit 50 Prozent Ermäßigung für Verkleidete. Der Kletterwald schließt nach diesem Event.

Halloween-Partys in der Region Koblenz

Partys im Westerwald: In Montabaur startet am Samstag, 28. Oktober, die "Westerwald Legends Halloween Party" mit Live Musik und DJ. Außerdem gibt es einen Kostümcontest. In Borod heißt es wieder an zwei Tagen "Halloween rockt". Am 28. Oktober geht es mit Live-Musik der beiden Bands "Sick & Wired" und "Erdling" los, am 31. Oktober gibt es eine Halloween-Party mit Livemusik und fünf DJs. Auf der Freizeitanlage Dreisbach kann am Dienstag ab 21 Uhr bei "Halloween Horror House" gefeiert werden. Angekündigt wurden acht Acts auf zwei Tanzflächen.

Partys in Koblenz: In Koblenz gibt es diverse Halloween-Partys rund um den 31. Oktober. So lädt beispielsweise der Zenit-Club bereits am 27. Oktober zur "Teenie Halloween-Party" ein. Im Nachtclub Agostea wird sowohl freitags als auch samstags Halloween gefeiert. Am Dienstag gibt es dort eine weitere Party. Außerdem gibt es noch Partys im Circus Maximus, im Studio56, der Geckolounge oder dem Pipers Corner. Am 4. November heißt es in der Druckluftkammer "Electronic Nightmare".

Karaoke und Ü-30 Party in der Region: Weitere Halloween-Partys im Raum Koblenz gibt es beispielsweise in Polch. Hier gibt es eine 90er-Jahre-Cocktailparty im Alten Bahnhof. Im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen gibt es eine Halloween Karaoke Party im Sporti. In der Kulturscheune Lahnstein findet ebenfalls am 31. Oktober eine Ü-30 Halloween-Party statt. Ebenfalls gefeiert wird in der Hunsrückhalle in Simmern bei der "XXL Halloween Party".

Halloween Wanderungen

Geierlay-Tour: An Halloween gibt es eine geführte Nachtwanderung rund um die Geierlay-Brücke. Die Wanderung startet mit dem Bustransfer von Mastershausen nach Mörsdorf, von wo aus in der Abenddämmerung zur Hängeseilbrücke aufgebrochen wird. Nach dem Überqueren der Geierlay tauchen die Teilnehmer ab ins Sosberger Bachtal und folgen der Traumschleife Masdascher Burgherrenweg bis nach Mastershausen. Hier kann anschließend eingekehrt werden. Start ist am 31. Oktober um 17 Uhr. Die Strecke ist 12 Kilometer lang.

Wandern am Druidenstein: Am Sonntag kann man auf einer Halloween-Wanderung die direkte Umgebung des mystischen Naturdenkmals Druidenstein bei Kirchen im Kreis Altenkirchen erkunden. Gewandert wird auf Pfaden und Wegen rund um Herkersdorf und Offhausen bis zum nationalen Geotop Druidenstein. Dabei kann man sich von Hexen, Geistern und Mythen verzaubern lassen.