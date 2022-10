Wo kann man in der Region Koblenz Halloween feiern?

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause gibt es im Raum Koblenz wieder viele Angebote für den Halloween-Abend. Neben Partys gibt es auch einige Freitzeitattraktionen, die extra öffnen.

Im Neuwieder Zoo wird in diesem Jahr zum achten Mal "Halloween im Zoo" gefeiert. Nach Angaben des Zoos geht es um 17 Uhr los: Kinder können Halloweenmasken basteln und es gibt ein Lagerfeuer mit Stockbrot in gruseliger Atmosphäre.

Halloween im Kletterwald

Der Kletterwald Sayn in Bendorf lädt ab 17:30 Uhr zum Halloweenklettern ein. Der Wald erstrahlt dafür in schaurig-schönem Licht. Wer komplett verkleidet erscheint, zahlt dort weniger Eintritt.

Das Mitmachmuseum Romanticum Koblenz bietet von 10 bis 18 Uhr eine "Geisterrallye" an. An verschiedenen Stationen der Rallye gibt es nach Angaben der Organisatoren auch Aktivitäten wie Schminken, Basteln und Ausmalen. Um 18 Uhr startet am Florinsmarkt in Koblenz außerdem auch eine historische Stadtführung über Verbrecher zwischen Rhein und Mosel.

Jede Menge Halloweenpartys im Raum Koblenz

Für Nachtschwärmer gibt es in Koblenz auch eine ganze Reihe an Halloweenpartys. Ab 22 Uhr lädt die Stadt Koblenz etwa zum Feiern ins Schloss ein. Halloweenpartys gibt es unter anderem auch im Circus Maximus, in der Druckluftkammer, im Zenit-Club, im Club "Die Zwei", dem Studio 56, der Nachtwache oder dem Fox.

In der Region Koblenz lädt etwa der Club Basalt 25 in Mayen zur Halloweenparty ein. In Neuwied wird im "Haus am Pilz" gefeiert, in Altenkirchen kann in der Moto Garage zu Live Musik getanzt werden und auch in Bad Breisig (Diskothek Glasfabrik) oder in Adenau (Eifelhochhalle) gibt es Halloweenpartys.

Halloweenparty auf der Burg

In Kamp-Bornhofen kooperieren das Kleine Wirtshaus und Burg Sterrenberg. Hier soll es erst Fingerfood im Tal geben, dann geht es mit dem Shuttle-Bus zur 80er/90er-Party auf die Burg.