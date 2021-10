Halloween-Partys in der Region Koblenz

Dank gelockerter Corona-Bestimmungen kann Halloween vielerorts wieder größer gefeiert werden. Partys gibt es zum Beispiel in Koblenz im Circus Maximus, dem Irish Pub, im Club "Die Zwei" oder in der Druckluftkammer. Das Ebertor in Boppard lädt am 31.Oktober zu "Haunted House". Außerdem gibt es in Neuwied eine Halloween-Party im Haus am Pilz. Gefeiert wird in der Regel mit 2-G plus.