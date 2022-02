Weitgehend friedliche Halloween-Nacht

Im Norden des Landes verlief Halloween aus Polizeisicht weitgehend ruhig. Ein Sprecher der Polizei in Koblenz sagt, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Ähnlich ruhig war es nach Angaben der Polizei auch in Mayen, Andernach und Neuwied. In Staudt im Westerwaldkreis wurden in der Nacht auf Allerheiligen auf dem Bouleplatz mehrere Tische und Bänke mit Farbe besprüht, am Kirmesplatz außerdem Wände und Spiegel eines Toilettenhäuschens. Die Polizei konnte fünf Beschuldigte ausfindig machen. Sie schätzt den Schaden auf etwa 5.000 Euro. In Höhr-Grenzhausen wurden in der Halloween-Nacht an mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen, hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.