Stadtrat: Hallenbad wird fünf Millionen Euro teurer

Der Koblenzer Stadtrat hat bei seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag mehr Geld für den Neubau des Hallenbads bereitgestellt. Das Hallenbad und die Sauna in Koblenz werden demnach knapp fünf Millionen Euro teurer. Damit steigen die Kosten auf insgesamt über 41 Millionen Euro. Grund dafür seien die in den letzten Monaten zum teil massiv gestiegenen Kosten für Materialien und Handwerker, heißt es von der Stadt. Die Arbeiten im Rauentaler Moselbogen laufen seit vergangenem Jahr. 2023 sollen Hallenbad und Sauna eröffnet werden.