Aktuelle Bilder: So sieht das neue Hallenbad in Koblenz aus

Seit Juli 2021 wird am neuen Hallenbad in Koblenz gearbeitet. Im Sommer dieses Jahres sollen die ersten Gäste das Moselbad besuchen. Die Planer haben sich viel vorgenommen, wie ein Rundgang durch die Baustelle zeigt.

Fast zwölf Jahre lang haben die Koblenzerinnen und Koblenzer gewartet: Im Sommer dieses Jahres soll das neue Hallenbad endlich öffnen. Bei einer Baustellenbesichtigung sagte Oberbürgermeister David Langner, "das Moselbad ist ein Ganzjahresbad, das mit fünf Becken, einer Saunalandschaft und Gastronomie für jede und jeden etwas zu bieten hat". Zurzeit ist im Bad noch vieles im Rohbau, doch einiges - wie der Sprungturm und das 25-Meter-Becken - ist schon gut zu erkennen.

Der neue Sprungturm des Moselbades sieht aus wie ein riesiger gezackter Betonklotz. Zurzeit ist der 5-Meter-Turm hinter einem Baugerüst nur schwer zu erkennen. SWR

Sprungturm und modernes Sportbecken mit sieben Bahnen

Direkt im Eingangsbereich des neuen Moselbad teilen sich die Wege für Sauna- und Schwimmgäste. Nach links geht es in den Saunabereich mit mehreren Saunen, einem Außengelände, Umkleiden und Sanitäranlagen. Auf der rechten Seite befindet sich der Hauptteil des Schwimmbades. Dort gibt es unter anderem ein 25-Meter-Sportbecken mit sieben Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken und einen großen 5-Meter-Sprungturm mit separatem Becken.

Im Lernschwimmbecken sollen Schwimmkurse stattfinden und Aquagymnastik angeboten werden. SWR

Abgetrennt vom Badebereich liegt das Lernschwimmbecken, in dem Schwimmkurse für Kinder sowie Aquafitness angeboten werden sollen. Draußen befindet sich Ruhebänke zwischen Pflanzen und Bäumen sowie eine Liegewiese mit Blick auf die Mosel. Auch ein Beachvolleyballfeld und eine Tischtennisplatte sind im Außengelände des Bades geplant. Im Garten der Saunalandschaft befinden sich zwei zusätzliche Saunas.

Mit Blick auf die Mosel: Im Außenbereich des neuen Moselbades soll es unter anderem eine Liegewiese und ein Beachvolleyballfeld geben. SWR

Koblenzer Hallenbad wird ganzjährig geöffnet sein

Das neue Hallenbad soll nach Angaben der Koblenzer Bäder GmbH täglich geöffnet sein - montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags bis 20 Uhr. Dienstags und donnerstags werde zudem Frühschwimmen zwischen 7 und 9 Uhr angeboten. Geschlossen sei das Bad nur in Ausnahmefällen - zum Beispiel für notwendige Reparaturarbeiten.

Auch der Saunabereich des Hallenbades ist noch nicht fertig. Hier sollen unter anderem mehrere Saunas und Ruhebereiche entstehen. SWR

Die Sauna hat von Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 23 Uhr und Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Tickets können entweder im Onlineshop, an einem Automat im Schwimmbad oder an einer Kasse mit Personal gekauft werden. Stellplätze für Autos gibt es in einer Tiefgarage und vor dem Schwimmbad, auch Stellplätze für Fahrräder sind vorhanden. Das Hallenbad soll mit einer eigenen Haltestelle auch an das Koblenzer Busnetz angeschlossen werden.

Moderne Technik im Moselbad für Energiegewinnung und Sicherheit

Nach Angaben des kaufmännischen Geschäftsführer der Koblenzer Bäder GmbH, Christian Kuhn, ist das Moselbad eines der fortschrittlichsten Bäder in RLP: "Wir nutzen Geothermie, um Wärme für das Wasser zu gewinnen und erzeugen Strom über Photovoltaik für das Bad."

Der Technikraum im Keller des neuen Hallenbades ist komplex. Das Bad soll unter anderem mit Geothermie geheizt werden. Den Strom liefern zum Teil Photovoltaikanlagen auf dem Dach. SWR

Die Schwimmmeister sollen in Sachen Sicherheit von künstlichen Intelligenz (KI) unterstützt werden. Alle Becken werden nach Angaben der Bäder GmbH mit KI überwacht. Die künstliche Intelligenz werte dabei Bilder von Kameras aus, ohne das Menschen erkennbar seien. Demnach soll die KI erkennen, wenn Badegäste in ihrem Verhalten von der Normalität abweichen. Dann erhalte der Schwimmmeister ein Signal auf seine Uhr und könne das Geschehen im Becken überprüfen.

Kosten für Hallenbad auf 44 Millionen Euro gestiegen

Nicht nur wegen des neuen Energiekonzeptes und der KI sind die Investitionskosten für das Moselbad mit Sauna und Gastronomie auf rund 44 Millionen Euro gestiegen. Ohne Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz und der Beteiligung von Stadtwerken, Koblenzer Bäder GmbH und Koblenzer Verkehrsbetrieben wäre das neue Hallenbad nicht zu finanzieren gewesen, sagte Oberbürgermeister Langner.

Das neue Hallenbad in Koblenz öffnet voraussichtlich im Frühjahr 2024. SWR

Dass das neue Hallenbad erst im Sommer dieses Jahres aufmacht, wertet OB Langner als Vorteil. Dann sei möglicherweise etwas weniger los als bei einer Neueröffnung im Herbst oder Winter. So könnten unter anderem technische Mängel, die beim Start des Bäderbetriebes auftreten, einfacher beseitigt werden.