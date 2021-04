Die Polizei Koblenz ermittelt nach mehreren Hakenkreuzschmierereien. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag am Moselufer in Koblenz auf drei Autos, mehrere Bäume, Sitzbänke, Schilder und Gehwegplatten mit Hakenkreuzen besprüht. Der Täter benutzte rote Farbe. Die Polizei in Koblenz bitten mögliche Zeugen um Hinweise.