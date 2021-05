In einem Dachdeckerbetrieb in Hahnstätten im Rhein-Lahn-Kreis ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Und zwar nach Polizeiangaben in einem Arbeitszelt auf dem Hof. Rund 60 Feuerwehrleute konnten demnach verhindern, dass der Brand auf den Betrieb übergriff. Verletzt wurde niemand. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer in Hahnstätten kam.