Hagel: Sammeltermine von Autoversicherungen wegen Fahrzeugschäden

Nach den Unwettern mit schweren Hagelschäden vor etwa zwei Wochen bieten einige Autoversicherungen ab dieser Woche Sammeltermine an, um beschädigte Fahrzeuge zu begutachten. Die Allianz zum Beispiel baut heute einen Sammelstützpunkt in Andernach auf. Allianz-Kunden können sich telefonisch anmelden und einen Termin geben lassen. Die Versicherung rechnet damit, dass allein bei ihren Kunden an bis zu 3.000 Fahrzeugen Hagelschäden entstanden sind. In den kommenden drei Wochen werden die Schäden in Andernach von Sachverständigen begutachtet. Dafür werden sechs Spuren eingerichtet, auf denen die Fahrzeuge im 15-Minuten-Takt untersucht werden. Teilweise könnten Hagelschäden direkt vor Ort repariert werden. Auch die HUK will ihren Kunden solche Sammeltermine anbieten. Im Raum Andernach/Neuwied waren die Schäden am größten. Dort verbeulten teils handtellergroße Hagelkörner Autos und zerschlugen Fahrzeugscheiben.