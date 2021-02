Das Landgericht Koblenz hat einen Mann wegen Einbruchs und schwerer Brandstiftung zu sechs Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben des Gerichts legte der 31-Jährige im April vergangenen Jahres in Rotenhain nach einem Einbruch in einem Ferienhaus ein Feuer. Damit hatte der Täter, der ebenfalls aus Rothenhain stammt, den Angaben zufolge versucht, seine Spuren zu beseitigen. Das sei auch zunächst gelungen. Doch ein tragischer Zwischenfall habe die Polizei dann schließlich zu ihm geführt: Bei dem Mann zu Hause kam es nach Angaben des Gerichts zu einem Einsatz von Rettungskräften, weil er nach seinem Einbruch seine Lebensgefährtin tot vorgefunden hatte. Dabei hätten die Rettungskräfte schwere Schnittwunden an den Armen des Täters entdeckt, die er sich während des Einbruchs beim Einstieg durch ein zerschlagenes Fenster zugezogen habe. So kam ihm die Polizei den Angaben zufolge auf die Spur. Der Mann muss demnach neben seiner Haftstrafe auch in eine Entziehungsanstalt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.