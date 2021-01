Die Planungen für eine Hängeseilbrücke in Obernhof an der Lahn kommen weiter voran. Nach Auskunft des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bruchhäuser, soll Ende des Monats die Baugenehmigung vom Kreis vorliegen. Sobald der Bau der geplanten etwa 45 Meter langen Hängeseilbrücke genehmigt ist, soll beim Wirtschaftsministerium in Mainz ein Förderantrag gestellt werden. Dann hofft die Verbandsgemeinde, dass der Bau der etwa 410.000 Euro teuren Brücke bezuschusst wird. Die Hängeseilbrücke soll am Goetheberg, einem Aussichtspunkt oberhalb der Gemeinde entstehen, an dem auch der Lahnwanderweg vorbeiführt. Von der Brücke sollen Besucher dann sowohl ins Lahntal als auch ins Gelbachtal blicken können. An ihrer höchsten Stelle soll sie laut Bürgermeister Bruchhäuser 180 Meter hoch sein. Mit der neuen Hängeseilbrücke will Obernhof den Tourismus weiter ankurbeln. Wann Baubeginn ist, ist noch nicht klar.