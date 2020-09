Die Corona-Pandemie sorgt für einen starken Einbruch der Besucherzahlen bei vielen kulturellen Veranstaltungen. Nach Angaben der Hachenburger Kulturzeit sind die Ticketverkäufe so stark eingebrochen wie noch nie. Normalerweise kämen zu den Kleinkunst-Veranstaltungen der Hachenburger Kulturzeit im Westerwald zwischen 180 und 200 Gäste, sagte die Leiterin Beate Macht. Inzwischen seien es manchmal nur zwölf. Auch günstigere Tickets und Sonderaktionen würden daran nichts ändern. Die Ursachen liegen nach Einschätzung der Leiterin etwa in der Angst der Menschen vor einer möglichen Ansteckung oder Quarantäne nach dem Besuch einer Veranstaltung. Aber auch die allgemeine wirtschaftliche Lage sei ein Grund, warum die Menschen gerade eher zuhause blieben, sagte Beate Macht. Außerdem seien die Menschen nicht in der Stimmung für Kultur. Sie wirbt dafür, den Veranstaltungen eine Chance zu geben und damit die Kultur am Leben zu halten.